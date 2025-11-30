В Подольске определили команду для состязаний на региональном этапе «Того самого физрука»

По итогам упорной борьбы первое место у учителя гимназии № 4 Никиты Задорогина и его ученика Романа Майборода, они представят округа на региональном уровне. В тройке лидеров также представители СОШ № 21 учитель Денис Гульков и его ученик Егор Дуков.

В состязаниях для учителей физической культуры и школьников городского округа Подольск и соседних муниципалитетов приняло участие 26 команд, из них 24 — из Подольска. Состязания проходили в 2 этапа, сначала сдача норм ГТО с отжиманиями, подъемом туловища, наклоном вперед с гимнастической скамьи и прыжком в длину с места, затем спортивная эстафета.

«Опытные спортсмены с их знаниями и умениями приходят в образовательные учреждения — это является ключевым моментом мотивации детей. Кто как не спортсмен, прошедший огонь, воду и медные трубы, сможет найти нужные слова для ученика. Значимость проекта „Тот самый физрук“ заключается во влиянии на школьников, передаче им таких фундаментальных понятий, как честь, достоинство, любовь к Родине и умение никогда не сдаваться, всегда идти вперед, что бы ни случилось в жизни», — сказал мастер спорта по пауэрлифтингу и одна из сильнейших женщин России, обладательница государственной награды за подготовку социально значимых проектов и рекордсменка Книги рекордов России Оксана (Скала) Кошелева.

«Являюсь мастером спорта по борьбе дзюдо и кандидатом в мастера спорта по самбо. В проекте показываю свои навыки, тестируюсь, потому что всегда полностью отдаю себя детям. Решила попробовать свои силы в отжиманиях, прессе, прыжках в длину и растяжке», — поделилась учитель физической культуры школы имени Героя России Александра Монетова Дарья Александровна.