В Подольске определили чемпиона школьной лиги КВН

26 марта во Дворце молодежи состоялся финал муниципальной игры клуба веселых и находчивых, собравший порядка 400 зрителей. Путь к финалу прошли семь команд из семнадцати, заявившихся на участие в сезоне, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Программа включала три конкурса: визитка, музыкальный биатлон и домашнее задание. В своих выступлениях школьники шутили на темы, близкие каждому подростку: интернет-реальность, отношения с друзьями, будни родного города и, конечно, школьная жизнь.

По итогам игры победу одержала команда «ДНК» школы имени Героя России А. Г. Монетова. На втором месте — команда «Да ладно» школы «Бородино». Замкнули тройку лидеров представители команды «Третья Климовская» из лицея Климовска.

В этом году КВН в рамках Подольской школьной лиги проводят впервые, но организаторы намерены развивать эту инициативу и в следующем сезоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.