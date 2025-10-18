В Подольске около 400 человек приняло участие в Дне призывника

Во Дворце молодежи на Октябрьском проспекте, 11/1, утром 16 октября провели День призывника для молодежи, которая готовится защищать Родину. В мероприятии приняли участие около 400 человек, в том числе около 30 призывников, школьники, кадеты, юнармейцы, студенты колледжей и вузов. Группа антитеррора войсковой части провела показательное выступление. Участников приветствовал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Всего в осеннюю призывную кампанию из Подольска на срочную службу планируют отправить порядка 350 юношей. В этот день мы показали призывникам, что служба в армии — это школа характера и возможность проявить лучшие качества: ответственность, стойкость, любовь к родной земле. Партия „Единая Россия“ через Народную программу и партпроекты делает все возможное для того, чтобы воспитать новое поколение, любящее Родину и умеющее ее защищать. Открываются новые бесплатные спортивные секции, ведется большая патриотическая работа, создаются отряды и ведется подготовка юнармейцев и волонтеров. Служите с честью, достоинством и решимостью, и пусть удача всегда сопровождает вас на этом пути!» — сказал Артамонов.

Гостей встречали мастер-классами по сборке и разборке автомата, оказанию первой помощи, выставкой оружия и находок поисковых отрядов. Поддержать ребят, которые вступают в ряды Вооруженных сил России, пришли представители администрации и Совета депутатов округа, участники специальной военной операции, которые с честью защищали страну, представители силовых ведомств и спортивных сообществ, духовенство.

Торжественная часть началась с выноса флагов и исполнения Гимна РФ. С яркими музыкальными номерами выступили воспитанники творческих коллективов округа. Призывникам вручили подарки.

Военком Подольска Вадим Мокляк отметил, что в армию пойдут самые достойные из ребят. Служить нужно будет по-прежнему год, в зону СВО отправлять новобранцев не будут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.