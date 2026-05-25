В Королеве Подмосковья пройдет серия концертов и ярмарок

Культурные и развлекательные мероприятия пройдут в Королеве на финальной неделе мая. Жителей и гостей ждут концерты, мастер-классы, детские программы и ярмарка в городских пространствах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финальная неделя мая в Королеве будет насыщена событиями на открытых площадках. С понедельника по пятницу центром притяжения станет молодежный центр «Космос». С 16:00 здесь будут проходить настольные игры, творческие мастер-классы и кинопоказы.

Живая музыка прозвучит на ротонде «Территория космоса». Королевский духовой оркестр выступит в среду, пятницу и воскресенье в 18:00. В четверг в 18:00 на арт-веранде концерт даст ансамбль «Сувенир».

В выходные арт-веранда примет Полимаркет. В субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00 посетители смогут приобрести сувениры, сладости и авторские изделия локальных брендов. Рядом развернется выставка-ярмарка.

В парке «Костино» подготовили программу для детей и взрослых. Во вторник в 17:00 и в субботу в 15:00 пройдут детские развлекательные мероприятия, после которых состоится экопрогулка «Наш парк». В воскресенье в 17:00 гостей ждет «Пиратская вечеринка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.