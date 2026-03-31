В Подольске официально стартовал новый сезон КВН

29 марта в Подольске на сцене встретились восемь команд КВН, чтобы побороться за право заявить о себе как о главных претендентах на кубок главы, финал которого запланирован на декабрь этого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Помимо местных команд в Подольск приехали четыре коллектива из Москвы, а также представители других муниципалитетов области. Это студенты колледжей и воспитанники молодежных центров, для которых КВН — не просто хобби, а способ самовыражения.

У каждой команды было всего 5 минут, чтобы продемонстрировать свой стиль, остроумие и артистизм. Нынешняя игра стала этапом 1/8 финала. Далее по графику: ¼ финала в мае, полуфинал в октябре и решающий поединок за кубок.

Одна из ярких команд — «Тэквандо» из Подольского технико-экономического колледжа. В составе коллектива 5 человек в возрасте от 16 до 18 лет.

«Мы долго готовились и пришли только за победой! Наша концепция строится вокруг команды друзей и колоритного персонажа по имени Николета. Подготовили не только шутки и миниатюры, но и музыкальный сюрприз — переделали старую советскую песню на современный лад», — поделилась участница команды Дарья Чумаченко.

Вторую команду — «Это все мое родное» — представил молодежный центр «Территория будущего». Ребята также показали высокий уровень подготовки.

Выступления оценивало профессиональное жюри, отмечая актуальность шуток и сценическое мастерство.

