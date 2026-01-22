В Подольске очищают от сосулек до 30 домов в день

В Подольске с приходом оттепели очищают около 30 крыш многоквартирных домов от наледи и сосулек. Работы выполняют альпинисты с привлечением автовышки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На Революционном проспекте и Вокзальной улице от снега и надели обработали 28 домов со скатной кровлей. По словам представителя «УК Подольск» Дмитрия Лихобабина, во время оттепели скопившийся снег и лед могут сойти с крыш и создать угрозу для жизни и здоровья людей, а также повредить припаркованный транспорт.

О проведении работ жителей заблаговременно оповещают через председателей советов домов и чаты. Также размещают объявления у входных групп с просьбой убрать автомобили.

Жителей просят не приближаться к зданиям, где ведутся работы, не оставлять автомобили в зоне возможного падения льда и снега. Ориентироваться нужно на оградительную ленту и следить за объявлениями и информацией в домовых чатах. На всех участках работ установлены ограждения.

