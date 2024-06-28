В Подольске обустроили еще шесть «народных троп»

«Народные тропы» — это дороги, появившиеся в местах, где жителям удобно сокращать путь к остановкам или, например, к школе. Чтобы маршруты были безопасными, их облагораживают, сообщает пресс-служба администрации горокруга Подольск.

«Продолжаем обустраивать пешеходные дорожки по просьбе жителей. Асфальт уже положили и установили бордюр по улицам Первомайской, Подольских курсантов, Кирова, Октябрьскому проспекту и Ленинградскому проезду», — рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Работы проводят по четырем адресам: ул. Юбилейная, д. 5; ул. Маштакова, д. 5; ул. Кирова, д. 58б; Ленинградский проезд, д. 11.

До конца сезона благоустройства сделают еще семь пешеходных дорожек. Всего в этом году в городском округе проложат 24 тропы. В городском округе Подольск профильные специалисты на регулярной основе работают над тем, чтобы сделать жизнь в муниципалитете комфортней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.