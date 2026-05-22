В Подольске обсудили развитие «Движения Первых» в 2026 году

Заседание координационного совета по взаимодействию с Движением Первых прошло 21 мая в администрации Подольска. Участники обсудили проекты на II квартал 2026 года, организацию фестиваля и летнюю занятость подростков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание провел заместитель главы округа Евгений Градсков. В нем приняли участие представители комитета по образованию, комитета по культуре, туризму и молодежной политике, общественных организаций и духовенства. Основное внимание уделили реализации муниципальных этапов проектов Движения Первых, подготовке Фестиваля детства и юности, а также интеграции движения в празднование Дня молодежи России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.