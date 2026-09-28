В Подольске обновят пешеходную зону Славянского бульвара

В Подольске планируют благоустроить Славянский бульвар площадью 1 га с учетом пожеланий жителей, высказанных в онлайн-опросе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Славянский бульвар занимает 1 га. С трех сторон он граничит с автомобильными дорогами, с восточной — с территорией Кирилло-Мефодиевского храма. Через дороги расположены многоквартирные дома. Сейчас на бульваре есть мощеные дорожки, места для тихого отдыха со скамьями, детские и спортивные площадки. На центральной площадке растет ель, на остальной территории — преимущественно липы, клены, каштаны, черемухи и рябины.

В ходе онлайн-опроса жители предложили обновить оборудование детских и спортивных площадок, скамьи, урны и плиточное покрытие, улучшить освещение и привести в порядок озеленение. Проект предусматривает мощеные прогулочные дорожки, площадки для тихого отдыха и мероприятий, скамейки и урны. Существующие деревья сохранят, высадят рябину, сирень, можжевельник и цветы, восстановят газон.

На девятиметровых опорах заменят 37 осветительных комплексов, которые освещают часть бульвара и проезда по улице Тепличной. Вдоль основного пешеходного маршрута установят дополнительные светильники высотой до пяти метров. У храма появятся декоративные светильники в форме половины арки.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.