В Подольске объявлен конкурс на благоустройство лесопарка «Березки»

Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство лесопарка «Березки» в городском округе Подольск, сообщает персс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство лесопарка «Березки» в г .о. Подольск Московской области». Место выполнения работ: г. Подольск, в границах улиц Высотная, Гайдара. В рамках проведения закупки планируется установка наружного освещения, системы электроснабжения, системы видеонаблюдения, малых архитектурных форм, благоустройство и озеленение территории и т. д.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.