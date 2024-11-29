В Подольске недоношенным детям передали вещи из шерсти

В Подольске в рамках благотворительной акции «Тепло для жизни» заместитель главы городского округа Подольск Ольга Шашкова с председателем Совета депутатов округа Алексеем Никулиным передали вязаные вещи из натуральной шерсти для новорожденных, родившихся раньше срока, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция проходила под эгидой подольского отделения партии «Единая Россия». Вещи вязали члены парти «Единая Россия» и волонтёры, для которых организовали специальные курсы и закупили пряжу.

«Очень приятна забота о малышах — не только профессиональная, которую такие дети получают в нашем роддоме, но и вот такая простая, но очень душевная человеческая забота», — сказала врач-неонатолог, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Татьяна Дорофеева.

Сохранение тепла для малышей с низкой массой тела очень важно. Связанные добрыми руками носочки, шапочки, костюмы и пледы помогут избежать потерь необходимого тепла и направить силы малышей на рост и развитие.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.