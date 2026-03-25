В Подольске наградили врачей ко Дню борьбы с туберкулезом

Медиков Подольска отметили наградами в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом 23 марта. Двое специалистов получили благодарности главы городского округа, а врач-фтизиатр Любовь Почивалова — медаль «За безупречную службу» I степени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Награды вручили сотрудникам филиала Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера «Подольский». В его структуре работают три амбулаторных отделения. Одно из них рассчитано на 100 посещений в смену и ведет прием пациентов в две смены.

В 2025 году в округе удалось превысить целевые показатели профилактических осмотров. Флюорографию прошли 71% взрослого населения, иммунодиагностику — 97,8% детей и подростков. За последние три года территориальная заболеваемость снизилась на 4,2%, среди постоянного населения — на 5%. Эпидемиологическая обстановка остается стабильной.

Заведующая отделением Инна Утина работает в медицине 43 года. Ее первый рабочий год начался 24 марта — в день борьбы с туберкулезом.

«Я помню почти всех своих пациентов. Как только человек входит в кабинет, у меня перед глазами сразу всплывает его рентгеновский снимок до и после лечения», — поделилась Инна Утина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.