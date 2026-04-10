В Подольске наградили сотрудников военкомата 8 апреля

Сотрудников военного комиссариата Подольска наградили 8 апреля в День образования военных комиссариатов. Их поздравили заместитель главы округа и депутат Мособлдумы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодно 8 апреля в России отмечают День образования военных комиссариатов. Праздник объединяет специалистов, от которых зависят обороноспособность страны и решение ряда социальных задач.

Сотрудников подольского военкомата поздравили заместитель главы городского округа Евгений Градсков и депутат Московской областной думы Татьяна Никитас. Отличившимся работникам вручили награды за добросовестную службу.

«Учреждения военных комиссариатов, основной задачей которых являлась подготовка населения к воинской повинности, на сегодняшний день выполняют широкий круг обязанностей. Вы вносите достойный вклад в решение важных государственных задач», — подчеркнул Евгений Градсков.

Многие сотрудники посвятили службе десятилетия. Василий Петровский работает в комиссариате 14 лет и занимается отбором кандидатов для поступления в военно-образовательные организации.

«За мои 14 лет работы в военкомате более 500 человек стали офицерами Вооруженных Сил Российской Федерации», — отметил Василий Петровский.

Сегодня военкомат не только готовит призывников. Сотрудники ведут учет мобилизационных ресурсов, обеспечивают пенсионное сопровождение военнослужащих запаса и членов их семей, а также участвуют в патриотическом воспитании молодежи.

