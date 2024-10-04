В Подольске наградили сотрудников уголовного розыска

В честь Дня работников уголовного розыска в Подольске состоялось торжественное награждение сотрудников службы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заместитель главы городского округа Подольск Игорь Семенов в честь профессионального праздника и в связи с празднованием 106-й годовщины со дня образования уголовного розыска вручил 10 сотрудникам медали «За безупречную службу», почетные грамоты и благодарности от главы округа.

«Благодарю вас за ваш труд и желаю здоровья, удачи, благополучия. Отдельные слова благодарности ветеранам, которые передали свой опыт молодому поколению», - сказал Семенов.

Еще 15 сотрудников получили почётные награды от начальника УМВД России по городскому округу Подольск Александра Редькина, затем были награждены 10 ветеранов УМВД.

Минутой молчания офицеры УМВД почтили память всех, кто ушел из жизни, защищая нашу Родину.

На мероприятии с благодарственной речью выступила председатель Совета ветеранов УМВД России Маргарита Виноградова. Также перед собравшимися был зачитан поздравительный адрес от Виктора Паукова, начальника Главного управления МВД РФ по Московской области.

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