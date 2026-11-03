В Подольске наградили сотрудников службы судебных приставов

Первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов 2 ноября поздравил судебных приставов с профессиональным праздником и вручил награды за безупречную службу и добросовестный труд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир Кравцов встретился с сотрудниками службы судебных приставов в Подольске и отметил важность их работы. За безупречную службу и добросовестный труд сотрудников наградили медалями и почетными грамотами администрации.

«Мы живем в правовом государстве, где исполнение судебных решений — один из основополагающих принципов. Обязать человека или организацию исполнить судебное решение — это большой и непростой труд», — подчеркнул Владимир Кравцов.

Начальник отделения — старший судебный пристав Артем Сытник удостоен медали совета депутатов «За плодотворный труд».

День судебного пристава в России отмечается 1 ноября. Сотрудники службы обеспечивают исполнение судебных решений, защищают права граждан и помогают поддерживать законность и правопорядок.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.