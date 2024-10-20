В Подольске наградили сотрудников пищевой промышленности

Первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов и первый заместитель председателя Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева торжественно наградили сотрудников профильных предприятий в честь Дня работников пищевой промышленности. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Всего на территории городского округа расположено более 40 предприятий по выпуску продуктов питания. В том числе кондитерские производства, перерабатывающие мясо и рыбу, занимающиеся консервированием, производством хлебобулочных изделий, мукомольно-крупяной, молочной и кисломолочной продукции.

Кравцов за плодотворный труд, высокий профессионализм, успешную работу в области пищевой промышленности отметил медалями и почётными грамотами 12 человек. Медаль «За безупречную службу» I степени получила конфетчица Наталья Мигусева, которая уже около 30 лет работает в этой отрасли:

«Люблю выпускать хорошие, вкусные, качественные конфеты, которые любят все жители нашего Подольска», — сказала Мигусева.

За эффективную работу, высокие трудовые достижения почётные грамоты Совета депутатов Городского округа Подольск получили инженер-механик Дмитрий Должиков, начальник кондитерского цеха Светлана Волкова, укладчик-упаковщик ООО «МОК-производство» Елена Исупова.

Благодарственные письма Совета депутатов вручила инженеру-механику Максиму Панову, кладовщику Любови Феденко, экономисту Инге Чедия ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика», а также оператору Марине Вершининой, менеджеру Ирине Гуляковой, старшему оператору Анастасии Гурцевой ООО «НоваПродукт АГ».

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