В Подольске наградили призеров конкурса «Служба спасения Подмосковья глазами детей»

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26 сентября в культурно-просветительском центре «Дубровицы» городского округа Подольск наградили победителей и призеров регионального творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей», сообщает пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В награждении приняли участие заместитель руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Борис Молчанов, начальник ЦУКС МЧС России по Московской области Иван Гусев, начальник Управления безопасности администрации г. о. Подольск Андрей Крючков и другие почетные гости.

В общей сложности участие в конкурсе приняли более 2500 юных жителей Подмосковья. Из них авторитетным жюри было выбрано 23 победителя.

Участникам предлагалось подготовить рисунки, поделки, иллюстрации, фото или видеоролики, мультипликационные проекты, демонстрирующие деятельность операторов системы-112 Московской области и специалистов служб экстренного реагирования — полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа, пожарной охраны, службы Антитеррор.

В рамках торжественной церемонии награждения для юных талантов Подмосковья были организованы выставка пожарно-спасательной техники и праздничный концерт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.