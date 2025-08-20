сегодня в 20:02

В Подольске начался ремонт дороги на улице Большой Зеленовской

В Подольске стартовали работы по замене асфальтового покрытия на улице Большой Зеленовской. Специалисты приступили к демонтажу старого дорожного полотна. Ранее здесь уже заменили бортовые камни, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках ремонтных работ обновят дорожное покрытие протяженностью 1,015 километра. Общая площадь ремонтируемого участка составляет более 10 тысяч квадратных метров.

Всего планируют заменить более километра бортового камня. Процесс включает в себя демонтаж старых элементов и установку новых на всем протяжении участка длиной более 1 километра. В работах задействованы две единицы техники и девять специалистов дорожной службы.

Также в ближайшее время начнутся работы на Большой Ивановской улице.

В текущем году план по обновлению дорожной инфраструктуры включает в себя обновление 26 муниципальных и 11 региональных дорог. Большую часть работ уже выполнили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.