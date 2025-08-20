В Подольске начался ремонт дороги на улице Большой Зеленовской
Фото - © Пресс-служба администрации Подольска
В Подольске стартовали работы по замене асфальтового покрытия на улице Большой Зеленовской. Специалисты приступили к демонтажу старого дорожного полотна. Ранее здесь уже заменили бортовые камни, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках ремонтных работ обновят дорожное покрытие протяженностью 1,015 километра. Общая площадь ремонтируемого участка составляет более 10 тысяч квадратных метров.
Всего планируют заменить более километра бортового камня. Процесс включает в себя демонтаж старых элементов и установку новых на всем протяжении участка длиной более 1 километра. В работах задействованы две единицы техники и девять специалистов дорожной службы.
Также в ближайшее время начнутся работы на Большой Ивановской улице.
В текущем году план по обновлению дорожной инфраструктуры включает в себя обновление 26 муниципальных и 11 региональных дорог. Большую часть работ уже выполнили.
