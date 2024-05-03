В Подольске началось плановое благоустройство дворов

В подмосковном Подольске началось комплексное благоустройство дворовых территорий по плану 2024 года, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Комплексное благоустройство дворов началось с пространства на улице Молодежной в мкр. Климовск. С 28 апреля ведутся работы у домов № 5 и 7 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Здесь заменят бордюр и асфальт на внутриквартальных проездах, отремонтируют тротуары, обустроят новое парковочное пространство. Общая площадь составит более 7 тыс. кв. метров. Также обновят освещение. Завершатся работы к 31 мая.

На очереди дворы по адресам: улица Юбилейная, дома № 34, 36; улица Свердлова, дома № 9, 11, 11а.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.