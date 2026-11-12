Ликсутов: на выставке в Шанхае представили продукты питания и напитки из Москвы

Столичная пищевая промышленность востребована не только в регионах РФ, но и за рубежом. С 10 по 12 ноября в Шанхае состоялась выставка продуктов питания и напитков FHC Shanghai Global Trade Show, в которой участвовали ведущие московские производители кондитерских изделий, безалкогольных напитков и других продовольственных товаров, сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в Москве насчитывается около 360 предприятий пищевой промышленности, включая крупнейшие российские молочные и мясоперерабатывающие производства, хлебобулочные комбинаты и кондитерские фабрики.

«Их продукция пользуется спросом по всей стране и далеко за ее пределами. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город помогает предприятиям осваивать экспортное направление и раскрывать промышленный потенциал столицы на международных рынках. На выставке в Китае свои товары представили десять московских компаний — производители напитков и продуктов питания», — отметил Ликсутов.

В рамках выставки столичный центр поддержки экспорта «Моспром» организовал для городских компаний коллективный стенд и провел серию переговоров с потенциальными заказчиками.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, Китай входит в число ключевых рынков для наращивания экспорта промышленной продукции мегаполиса.

«По итогам девяти месяцев 2026-го поставки в КНР выросли в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. К самым востребованным категориям товаров на локальном рынке относятся продукты питания и напитки, а также высокотехнологичные решения из отраслей авиастроения, микроэлектроники, общего и энергомашиностроения», — отметил Гарбузов.

Среди участников делегации присутствовал один из ведущих пищевых холдингов России «Объединенные кондитеры». На стенде Москвы гости выставки также познакомились с продукцией булочно-кондитерского холдинга «Коломенский», комбината «Добрынинский» и производителя кукурузных снеков и чипсов «Горячие крендели „Север“. Натуральные безалкогольные напитки из столицы представила компания „Очаково“, а классические и инновационные сорта мороженого — АО „БРПИ“.

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности „Моспром“» создана правительством столицы в 2019 году для оказания услуг в области поддержки, развития и популяризации инвестиционной деятельности, промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса. АНО «Моспром» является ключевым центром поддержки экспорта для промышленных компаний мегаполиса, предлагая системную поддержку столичных предприятий на каждом этапе выхода на зарубежные рынки.

Московским экспортерам активно помогает государство. Так, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предоставляет целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках национального проекта также работает цифровая платформа «Мой экспорт»: на ней можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.