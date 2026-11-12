В Мособлдуме обсудили проект бюджета региона на 2027–2029 годы

Участники публичных слушаний в Мособлдуме 11 ноября рассмотрели проект областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Жители и общественные организации направили десятки предложений, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Проект бюджета принят к рассмотрению 29 октября. Первый заместитель председателя Мособлдумы, модератор слушаний Олег Рожнов отметил, что конструктивные предложения учтут при дальнейшей работе. Обсуждение транслировалось онлайн, вопросы принимали по горячей линии и в соцсетях.

Министр экономики и финансов Дмитрий Прянчиков представил параметры бюджета на 2027 год: доходы — 1 трлн 229 млрд рублей, расходы — 1 трлн 287 млрд рублей. Приоритетом остается выполнение социальных обязательств. На программу «Образование Подмосковья» предусмотрено 184 млрд рублей, «Здравоохранение Подмосковья» — 178 млрд, «Социальная защита населения» — 174 млрд.

На теплоснабжение планируют направить 32 млрд рублей, на водоснабжение и водоотведение — 39 млрд. Приоритет — завершение уже начатых объектов. Расходы местных бюджетов на оказание муниципальных услуг предусмотрены в объеме 363 млрд рублей.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила о сохранении субсидий малому и среднему бизнесу. В регионе работают 72 индустриальных парка и шесть особых экономических зон, в реализации находятся более 2,2 тыс. инвестпроектов.

Зампред правительства — министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что на лекарства и расходные материалы запланировано 40,8 млрд рублей, на обновление материально-технической базы и оборудования — 16,9 млрд.

Министр социального развития Андрей Кирюхин отметил, что бюджет выплат и льгот вырастет до 157 млрд рублей. На поддержку участников СВО предусмотрено 50 млрд рублей, пенсионеров — 43,8 млрд, семей с детьми — свыше 40 млрд, инвалидов — 10,3 млрд, на жилье для сирот — 4,3 млрд.

Следующий этап — рассмотрение проекта во втором чтении на заседании регионального парламента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.