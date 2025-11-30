В Подольске начали применять ИИ для контроля за земельными участками

Подольск вошел в число первых округов Подмосковья, где начали применять искусственный интеллект для контроля за земельными участками, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автомобили с камерами патрулируют территорию округа, а искусственный интеллект автоматически фиксирует нарушения. Новая технология повышает эффективность работы инспекторов, помогает жителям соблюдать земельное законодательство и поддерживать порядок на территории всего городского округа.

«Комплекс нейросетевого наблюдения стал первым в России решением для земельного контроля. Он представляет собой вычислительный блок со встроенным искусственным интеллектом, камерами и программным обеспечением. Комплекс устанавливается непосредственно в транспортное средство, что означает отсутствие необходимости в какой-либо предварительно подготовленной инфраструктуре для внедрения ИИ», — сказал руководитель направления Дарья Волкова.

Система в режиме онлайн направляет уведомления правообладателям с описанием нарушения и сроками его устранения. Это значительно облегчает работу земельных инспекторов и позволяет многократно увеличить процент не только по выявлению, но и по оперативному устранению нарушений.

Разработка самого комплекса началась еще в 2018 году, а первые проекты по благоустройству были реализованы в 2020 году. Для целей земельного контроля система начала использоваться с сентября текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.