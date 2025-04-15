В Подольске начали делать фундамент пристройки на 850 мест к школе № 16

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил ход строительства трех корпусов на 850 мест с застекленным переходом к школе № 16 на улице Народной. Знакомое многим поколениям жителей Подольска уже в следующем году это образовательное учреждение сможет принять 1080 учеников вместо 500. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На объекте приступили к устройству фундамента, изготовлению арматурных конструкций. К концу лета планируется завершить все монолитные работы. Проект реализуем в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“. Создадим пространство мечты, где детям будет интересно учиться, развиваться, дружить и находить свой путь», — сказал Артамонов.

Новая часть станет настоящим образовательным центром с современными кабинетами, просторной библиотекой и IT-зоной. Здесь будут спортивный и актовый залы, уютная столовая с пищеблоком полного цикла и целым комплексом учебных мастерских. С историческим зданием пристройку соединит застекленный переход.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.