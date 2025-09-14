В Подольске на выборах в Совет депутатов округа активно голосует молодежь

В Подольске на выборах в Совет депутатов округа активно голосует молодежь, в том числе юнармейцы, волонтеры, юные артисты и просто активные жители, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди проголосовавших выпускницы школы имени Д. И. Зернова юнармейцы Екатерины Малай и Анастасии Ен. Для них участие в голосовании стало проявлением ответственности за малую родину. Малай считает, что ее решение поможет сделать Подольск еще лучше. Ен увидела в выборах возможность заявить о своей позиции и быть услышанной.

Золотая медалистка школы 18-летняя Камила Магомедова убеждена, что сверстники должны проявлять больше инициативы и не оставатся в стороне от значимых событий.

Участница хореографического ансамбля «Радужный» 18-летняя Анна Фунтикова проголосовала впервые. Она 13 лет занимается народными танцами в КПЦ «Дубровицы». Закончив школу, поступила в университет на факультет медиакоммуникаций.

Сегодняшний день для нее особенный, впервые воспользовалась своим гражданским правом выбирать кандидата, который будет представлять ее интересы.

«Сегодня я голосовала первый раз. Я считаю, что молодое поколение должно ходить на выборы и выбирать свое будущее самостоятельно», — сказала Фунтикова.

На избирательном участке девушке, как и всем впервые голосующим, подарили блокнот с памятной надписью на обложке.

«Особенно приятно отметить, что молодые избиратели вносят свой вклад в формирование будущего округа, для многих это первые выборы. Горжусь нашей молодежью, которая не только активно занимается патриотической и общественной деятельностью, но и осознанно участвует в жизни Подольска», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.