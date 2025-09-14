В Подольске на выборах около 140 участков проверили полицейские с собаками-офицерами

В Подольске кинологи и собаки-офицеры обеспечивают безопасность на выборах. На 139 избирательных участках проводят масштабную проверку 10 специалистов кинологической службы вместе с собаками-офицерами.

Тщательную проверку в гимназию № 4 провел старший лейтенант полиции, инспектор-кинолог Максим Толкачев вместе со своим верным напарником трехлетним кокер-спаниелем по кличке Филя.

«Наша главная задача — обеспечить безопасность избирателей. Мы проводим тщательную проверку избирательных участков на наличие взрывчатых веществ и других опасных устройств. За время работы мы с Филей обследовали 27 участков. Несмотря на его небольшие размеры, Филя настоящий профессионал своего дела. Он обладает исключительным нюхом и прекрасно обучен. На этот раз на участке все в полном порядке. Мой четвероногий напарник провел тщательное обследование, и я могу с уверенностью сказать, что избирательный процесс проходит в безопасных условиях», — сказал Максим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.