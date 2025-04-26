В Подольске на Всероссийском субботнике собрали более 200 кубометров мусора

В Подольске во Всероссийском субботнике приняло участие более 700 человек, они собрали более 200 кубометров мусора с 10 локаций. На самую большую локацию акции в лесопарке «Елочки» вместе с жителями вышли глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин с сотрудниками администрации и депутатами, общественниками и волонтерами, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Благодарю всех, кто сегодня присоединился к Всероссийскому субботнику! Сегодня мы снова вместе сделали Подольск чище и уютнее. Свои территории также приводили в порядок и предприятия округа, учреждения образования, культуры, спорта. Субботник — это не просто добрая традиция, а реальный вклад в благоустройство нашего Подольска. Спасибо всем, кто не остался в стороне!» — сказал Артамонов.

Он отметил, что в настоящее время в округе активно готовятся ко встрече Дня Победы. И участие каждого жителя в таких экологических акциях имеет огромное значение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.