В Подольске на Рождественских образовательных чтениях отметили отличившихся в духовно‑нравственном воспитании

В Подольске 5 декабря на XXIII Московских областных Рождественских образовательных чтениях «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» наградили победителей конкурсов. В школе № 32 имени 177‑го истребительного авиационного московского полка собрались более 300 гостей. В том числе педагоги, учащиеся, родители, представители духовенства и администрации округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии подвели итоги календарного года в сфере духовно‑нравственного образования и воспитания детей. Центральное место на чтениях заняли результаты творческих состязаний, приуроченных к празднику.

Перед собравшимися выступил заместитель благочинного Подольского церковного округа иерей Сергий Костин, который вручил грамоты участникам. Награды от Подольской епархии получили как педагоги, отличившиеся в конкурсах духовно‑нравственной направленности или организовавшие массовое участие своих учеников в рождественских мероприятиях, так и школьники, занявшие первые места в международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира».

Юные таланты продемонстрировали рисунки и картины, изделия прикладного искусства и поделки ручной работы на рождественские темы. Художественные номера показали победители в различных номинациях — звучали стихи в исполнении школьников, декламировались авторские сочинения, представлялись лучшие мультимедийные проекты. Яркие выступления показали коллективы, занявшие призовые места в конкурсе «Сказочная рождественская песня».

«Среди 19 работ, представленных на конкурсе мультимедийных презентаций, моя работа о творчестве Андрея Рублева заняла первое место. Я посвятил презентацию жизни и творчеству великого иконописца и постарался отразить не только художественные особенности его работ, но и духовный смысл, заложенный в каждом образе», — сказал ученик 4‑го класса школы № 16 Андрей Петров.

