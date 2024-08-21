В Подольске на фестивале «Славянское подворье» пройдет выставка-пристройство кошек и собак

В Подольске 25 августа на фестивале народного творчества «Славянское подворье» в Дубровицах пройдет выставка-пристройство животных из центра временно бездомных животных «Юна», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Представители центра считают, что вместе с такими звездами, как Московский казачий хор, Надежда Бабкина и Мия Бойко, главными героями этого дня станут их очаровательные питомцы.

Благодаря посетителям выставки хвостатые подопечные «Юны» смогут обрести свои новые уютные дома. Каждый мокрый носик будет ловить удачу за хвост, чтобы та помогла им обрести свою семью. Потому что каждый из них мечтает только об одном — найти своего человека, который будет его любить.

На грандиозный фестиваль приедут порядка 30 творческих коллективов из 18 округов Подмосковья. Выступят звёзды, которые завоевали сердца миллионов поклонников.

С 11:00 и до вечера будут работать ярмарки с продукцией фермеров и мастеров, тематические площадки с игровыми программами, трапезный ряд с блюдами славянской кухни и не только. Также гостей ждут захватывающие кулачные бои.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.