В Подольске на фестивале «Славянское подворье» показали лучшие породы овец и коз

В Подольске на фестивале «Славянское подворье» сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста провели выставку сельскохозяйственных животных. На Эко-подворье впервые показали лучшие селекционные породы баранов, овец и коз, сообщили в администрации городского округа Подольск.

Сотрудники ВИЖ имени Л. К. Эрнста рассказали жителям и гостям округа о трёх редких породах овец романовская, иль-де-франс и дорпер. Для всех желающих провели две научно-просветительские экскурсии, на которых познакомили с отечественными породами крупнорогатого скота.

В центре в Подольске работает уникальная научная установка «Банк генетического материала домашних и диких видов животных и птицы», который предназначен для сохранения, изучения и пополнения коллекционного фонда генеративной плазмы, образцов ткани и ДНК домашних и диких видов животных и птицы с целью разработки современных научных подходов по рациональному использованию генетических ресурсов дикой фауны, сельскохозяйственных животных и птицы и управлению ими в рамках повышения эффективности животноводства.

В лабораториях и на экспериментальных площадках центра проводят исследования в области экспериментальной эмбриологии, разведения и селекции животных. Работает установка замкнутого водоснабжения (УЗВ) по выращиванию осетровых и респирационная камера открытого типа, которая позволяет изучать выделение газов из организма мелких жвачных животных в процессе метаболизма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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