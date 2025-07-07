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В Подольске на фестивале «Юна-Фест» около 30 бездомных животных забрали в семьи

В парке имени Виктора Талалихина 5 июля прошёл первый фестиваль по пристройству животных «Юна-Фест». на нём 23 кошки и 6 собак обрели любящие семьи. Пристраивали всех животных бесплатно, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На выставке представили 110 животных из Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна» и других приютов. Все питомцы прошли ветеринарный контроль, на месте дежурил ветеринар.

Профессиональные кинологи и зоопсихологи помогали подобрать питомца, учитывая особенности проживания и образ жизни будущих владельцев. Специалисты консультировали по вопросам содержания и ухода.

Все животные прошли необходимый ветеринарный контроль, они привиты, чипированы и имеют полный пакет документов. Процедура передачи питомца включала простую беседу со специалистом и подписание договора ответственного содержания.

Фестиваль стал интересным событием для всех посетителей. Работала интерактивная зона от проекта «Друг для Друга» с лекциями и мастер-классами. Провели детскую анимацию и творческие активности, благотворительный маркет.

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