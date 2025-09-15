В Подольске на День поселка Молодежный показали фаер-шоу

Более 1000 зрителей пришли на концерт в честь Дня поселка Молодежный на праздничную программу «Милый сердцу городок» в парке у Дома культуры «Молодежный». Вечером коллектив «Обитель» устроил для зрителей фаер-шоу, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На празднике 13 сентября чествовали долгожителей, многодетные семьи, новорожденных, первоклашек и волонтеров.

«Каждый из нас знает, что доброта и забота о ближнем — это не просто слова. Это поступки, которые меняют мир вокруг нас. В поселке „Молодежный“ живут удивительные люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту. Эти люди работают в свободное от основного вида деятельности время на благо специальной военной операции, поддерживают старшее поколение, детей и даже бездомных животных, одним словом, делают очень много для развития нашего поселка», — сказал в приветственном слове о волонтерах ведущий концерта.

Выступали участники творческих коллективов Дома культуры, а также приглашенные артисты. Гости мероприятия катались на пони, развлекались на аттракционах, участвовали в мастер-классах и лотерее, главным призом которой был телевизор.

Все желающие могли выбрать товары на выставке-продаже изделий рукодельниц поселка и посетить фудкорт. Также сделать снимок на память в фотозоне из огромных сердец, которые символизируют любовь к малой родине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.