В Подольске на День города показали трюки мотоциклисты и выставку автомобилей

В День города Подольска в парке имени Виктора Талалихина выступили профессиональные мотоциклисты, показали гоночные машины и устроили концерт с выставками и экскурсиями. Порядок в парке охраняли сотрудники кинологической службы с четвероногими помощниками. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время выступления мотоциклисты показали один из самых известных трюков «Вилли», или эффектную езду на заднем колесе, которая требует от райдера исключительного чувства баланса.

Все желающие могли посмотреть впечатляющую коллекцию автомобилей от коллекционеров из Московской, Калужской областей и Москвы. В экспозицию вошли как классические модели российского автопрома, так и гоночные машины с уникальным тюнингом. Владельцы поделились историями создания и модернизации своих автомобилей. Параллельно для гостей парка провели конкурс с раздачей победителям полезных призов. По итогам выставки жюри определило победителей по трем параметрам: лучший интерьер, экстерьер и техническое совершенство.

На страже безопасности в парках Подольска во время гуляний вместе с кинологами были бельгийская овчарка Норд и русский охотничий спаниель Фил.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.