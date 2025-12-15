В Подольске на бульварах и в скверах установили новогодние световые инсталляции

В Подольске активно готовится к встрече Нового года и Рождества. На улицах, бульварах и в скверах устанавливают новогодние ели и праздничные световые инсталляциями, которые создают сказочную атмосферу для жителей и гостей округа, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На бульваре Юности установлен шатер и изящные световые рамки. Сквер А. С. Пушкина украсила величественная «Световая арка» в виде шара для создания светового портала. На бульваре Льва Толстого появилась световая фигура «Лошадь с каретой». На улице Стекольникова прохожих радуют яркие световые фигуры «Елочные игрушки».

В ближайшее время в Дубровицах установят световую фигуру «Маска». В Благовещенском сквере появится светящаяся фигура «Снегирь» в цветах триколора.

Эти новогодние инсталляции подарят жителям Подольска праздничное настроение и помогут сделать атмосферные фотографии. Доступ к инсталляциям не ограничен.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.