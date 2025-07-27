В Подольске на Беляевском пляже провели учения по спасению утопающего

В Подольске с отдыхающими на Беляевском пляже провели учения по спасению людей на воде. Занятие организовали сотрудники управления безопасности совместно с Подольским пожарно-спасательным гарнизоном, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Спасатели познакомили всех желающих с практическими навыками спасения отдыхающих при возникновении экстремальных ситуаций. На берегу реки Пахры сымитировали ситуацию поступления сигнала о тонущем человеке на пост спасателей и отработали алгоритм действий.

Специалисты показали мастер-класс по оказанию первой помощи. Отдыхающие смогли проверить в действии спасательные средства.

«Сам я отлично плаваю. Спасать утопающих, к счастью, не приходилось. Но оказывать первую помощь должен уметь каждый. В жизни всякое может случиться, — сказал один из отдыхающих Евгений.

Для информирования жителей о безопасном поведении у воды и предотвращения происшествий на городских пляжах установлены таблички, напоминающие о запрете купания в необорудованных местах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.