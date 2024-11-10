В Подольске модернизировали игровую и спортивную площадки

В Подольске модернизировали игровую площадку на улице Долгого и спортивную в деревне Лаговское, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В деревне Лаговское напротив дома 12 обновили спортивную площадку на 100 квадратных метрах. Здесь установили современные тренажеры для занятий воркаутом, которые позволяют жителям всех возрастов поддерживать физическую форму и заниматься спортом на свежем воздухе круглый год.

На детской игровой площадке на улице Долгого площадью 200 квадратных метров установили новый игровой комплекс, качели и балансир.

Эти обновления направлены на создание безопасной и привлекательной среды для детей и взрослых. Новые тренажёры и малые игровые формы будут способствовать активному образу жизни и укреплению здоровья.

Ранее на детской площадке на улице Почтовая, 8, по просьбе жителей установили батут, игровую зону с канатами и обновили покрытие.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, в Московской области 417 школьных стадионов открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.