В Подольске коммунальные службы в круглосуточном режиме чистят улицы

Подрядные организации предприятия «Благоустройство и дорожное хозяйство» в ночное время расчищали от снега дороги в микрорайоне Климовск.

На улице 8 Марта работали два трактора и комбинированная дорожная машина. Дальше техника продолжила работать на муниципальных дорогах в частном секторе, на улицах Театральной, Мичурина, проспекте 50 лет Октября, Заводской.

В это время в центральной части Подольска, на улице Рабочей, самосвалы вывозили собранный на обочинах снег.

Заместитель директора МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Алексей Никольский сообщил, что за прошедшие сутки с муниципальных дорог вывезли более 5 тысяч кубов снега.

В округе на муниципальных дорогах работают более 75 единиц техники. Дополнительно привлекли порядка 15 коммунальных машин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.

Текст и медиа — Мария Андрюхина