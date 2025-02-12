В Подольске ко Дню Победы окажут адресную помощь ветеранам и обновят мемориалы

В Подольске в ходе подготовки к празднованию 80-летия Победы окажут адресную помощь ветеранам, приведут в порядок мемориалы и обновят территорию рядом, проведут патриотические мероприятия для школьников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Главные герои праздника — ветераны Великой Отечественной войны. Всегда активно работаем с каждым, чтобы понимать потребности и оперативно оказывать адресную помощь — будь то бытовая или иная поддержка. Увеличим сумму и традиционных муниципальных выплат участникам войны, их вдовам, жителям блокадного Ленинграда», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В этом году согласно указу Президента России Владимира Путина фронтовики и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также граждане, награждённые знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда», получат по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма — по 55 тысяч рублей.

В округе приведут в порядок мемориалы, посвящённые героям. Сделают локальный ремонт, благоустроят прилегающую территорию. На площади Славы, у памятника Подольским курсантам и «Скорбящая мать» в Климовске обновят покрытие и освещение, лавочки и урны. К маю украсят улицы и общественные пространства.

Для молодёжи и школьников подготовят обширную программу патриотических мероприятий. В том числе фотовыставки, экскурсионные маршруты на военную тематику, спортивные соревнования, творческие конкурсы, концерты.

«Приступаем к реализации всех планов уже сейчас. Будем держать в курсе проведения знаковых мероприятий. Это особая дата, и наша задача — достойно почтить подвиг предков!» — заключил Артамонов.

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