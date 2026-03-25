В Подольске кадеты школы №18 познакомились с Росгвардией

Кадеты школы №18 имени Подольских курсантов 23 марта встретились с сотрудниками Росгвардии в Подольске. Для них провели показательные занятия к 10-летию ведомства и 215-летию войск правопорядка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча началась с учебной тревоги. После нажатия кнопки сигнализации в школу оперативно прибыла группа захвата. Во дворе кадеты наблюдали, как сотрудники в полной экипировке отрабатывают действия на охраняемом объекте: рассредоточиваются, прикрывают друг друга и действуют по тактическому алгоритму.

Для прибывших росгвардейцев вызов стал неожиданностью — они не знали, что участвуют в показательных выступлениях. Старший полицейский отдела вневедомственной охраны Егор О. отметил, что подобные тренировки проходят регулярно.

Затем сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны и спецподразделения ОМОН «Русич» рассказали школьникам о задачах службы. Сапер и кинолог объяснили, как вести себя при обнаружении подозрительных предметов. Ребятам напомнили, что нельзя поднимать найденные вещи, даже если это ценности, и подходить к ним близко.

«У нас нет цели напугать ребят, но хотим донести до них мысль, что нужно быть осторожными», — пояснили сотрудники спецподразделения «Русич».

В завершение служебная собака по кличке Луна обнаружила рюкзак с имитацией взрывчатки, а затем указала и на владельцев четырех рюкзаков, которые предоставили сами кадеты.

«Мне понравилась работа кинолога, как быстро собака нашла в моем рюкзаке подложенную имитацию взрывчатки. Мой дедушка и папа работают в Росгвардии, я хочу пойти по их стопам», — поделился шестиклассник Матвей Махов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.