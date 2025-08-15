сегодня в 17:52

В Подольске к театральному сезону подготовили сцену ДК «Октябрь»

В Подольске к открытию сезона в ДК «Октябрь» завершается подготовка самого большого театрально-концертного зала округа на 850 посадочных мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники Дворца культуры проверили работу всего технического оборудования и обновили сцену, оциклевали поверхность для обновления покрытия пола. Также провели генеральную уборку посещения и прилегающей территории.

Ежегодно на сцене Дворца культуры «Октябрь» проводится более 500 мероприятий, в том числе с участием артистов российской эстрады.

В сентябре в ДК «Октябрь» на ней выступят Александр Розенбаум, Мария Аронова, Сергей Шакуров и другие известные артисты.

Ранее в ДК обновили навигацию, установили интеллектуальные камеры и точку для бесплатной зарядки благодаря участию в региональном проекте «Умный ДК».

Для всех культурно-досуговых учреждений-участников проекта разработан единый стиль, в соответствии с которым модернизируют стенды, афиши, навигацию.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.