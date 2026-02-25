В Подольске к новому отопительному сезону обновят 15 котельных

На нем сообщили, что в к новому отопительному сезону продолжат цифровизацию процессов и обновят 15 котельных.

Участники совещания обсудили предстоящие этапы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и теплоснабжающего комплекса к отопительному сезону 2026–2027 годов. В этом году особое внимание уделят своевременной работе по подготовке МКД, котельных и ЦТП к осенне-зимнему периоду.

В Подольске в этом году запланирован капитальный ремонт и модернизация более 29 км тепловых сетей в рамках государственных и инвестиционных программ.

Отдельное внимание на совещании уделили проблемным вопросам, возникшим в ходе текущего отопительного периода. Обратили внимание на участившиеся случаи остановок котельных из-за некачественного состава газа и кратковременных отключений электроэнергии. Для решения возникающих вопросов требуются дополнительные меры реагирования и взаимодействия с профильными организациями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.