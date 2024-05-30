В Подольске к летнему сезону готовят 6 мест отдыха у воды

В подмосковном Подольске к летнему сезону готовят 6 мест отдыха у водоемов, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Так, уже провели обработку от клещей, укомплектовали спасательными постами, завезли кварцевый песок, привели в порядок различные элементы. Еще в конце апреля почистили береговую линию.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов дал поручение подойти ответственно к сбору и вывозу мусора.

«Найдем возможность установить дополнительные пластиковые баки. Также в течение всего сезона важно отслеживать состояние лежаков, волейбольных сеток и различных малых архитектурных форм, наполнение информационных стендов. Для этого закрепим ответственных за каждым пляжем. Отдельно организуем патрулирование всех зон правоохранителями», — сказал руководитель муниципалитета.

В этом году подольчан и гостей округа будут ждать места отдыха:

у реки Пахры, район Березового проезда;

у реки Пахры, вблизи улицы Беляевской;

у реки Пахры, район ПОКБ;

у водоема «Южный»;

у реки Петрицы, вблизи парка «Дубрава» в микрорайоне Климовск;

у Лаговского пруда в микрорайоне Львовский.

Прибрежную зону парка имени Виктора Талалихина ждет реконструкция, поэтому этот адрес исключили из списка.

Спасатели будут нести дежурство ежедневно. Также Роспотребнадзор рекомендует не купаться в подольских водоемах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.