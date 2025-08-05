В Подольске к 15 августа планируют завершить проверку готовности школ

В Подольске 1 сентября за парты 30 образовательных комплексов сядут почти 48 тыс. юных подольчан. Власти планируют к 15 августа завершить их проверку готовности, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время межведомственная комиссия проверяет, насколько школы и детские сады готовы к новому учебному году. Контролем занимаются сотрудники администрации, полиции и Росгвардии, медицинских служб.

Комиссия смотрит, как организована безопасность на дорогах рядом с учебными заведениями, есть ли все необходимое для занятий, как оснащены медицинские кабинеты и столовые. Также специалисты оценивают состояние зданий и территорий. Все результаты заносят в электронный паспорт учреждения, который является современной заменой бумажным документам.

«В округе работают 30 образовательных комплексов, это 164 здания. Проверку каждого планируем завершить до 15 августа», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Реализуется также госпрограмма по капремонту образовательных организаций.

«В рамках президентских целей, национальных целей вы знаете, что продолжительное время мы строим и продолжаем строить школы: когда-то 30, когда-то 34. В этом году у нас <…> 14 бюджетных школ, еще есть внебюджетные школы», — рассказал Воробьев.