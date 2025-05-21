В Подольске изготовили первую реакторную установку для атомного ледокола «Россия»

В Подольске завершили изготовление первой реакторной установки для атомного ледокола «Россия». Самый мощный в мире судовой реактор получил имя русского богатыря Ильи Муромца, сообщает пресс-служба администрации округа.

Изготовленные на заводе «ЗиО-Подольск» машиностроительного дивизиона «Росатома» реакторы РИТМ-400 установят на самом мощном в мире атомном ледоколе. Они позволят колоть льды толщиной более 4 метров.

Всего на заводе сделают два таких реактора, работы над вторым завершат в течение двух месяцев. Второй реактор получит имя Добрыня Никитич.

Команду по завершению работ изготовления первого РИТМ-400 дали председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на церемонии в Совете Федерации.

«Былинные герои совершали подвиги во имя Руси, а новые реакторы, названные их именами, помогут ледоколу «Россия» покорить суровые льды Арктики», — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.