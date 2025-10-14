В Подольске идут подготовительные работы по строительству школы на 550 мест

В рамках госпрограммы Московской области на улице Ватутина в Подольске продолжаются подготовительные работы по строительству нового школьного корпуса на 550 мест. Строители завершили снос старого здания школы, продолжаются мероприятия по подготовке к строительству школы. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Работы по строительству школы идут в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В настоящее время на площадке работают 15 человек и 3 единицы строительной техники. Строители ведут обустройство мест складирования материалов, подъездных дорог, занимаются обустройством освещения строительной площадки. В рамках первого этапа работ проведен снос старого здания школы, которое было признано аварийным. Площадь нового школьного корпуса составит порядка 10 тыс. кв. м.

В новом школьном корпусе предусмотрены различные помещения, включая читальный зал, учебные классы, кабинеты для занятий творчеством и музыкой, а также спортивные и актовый залы. Столовая будет оснащена пищеблоком. На прилегающей территории планируется обустройство спортивных площадок, а также мест для отдыха и проведения мероприятий.

Открытие школы запланировано на 2028 год, что позволит обеспечить местами для обучения детей в Подольске и улучшить условия для образовательного процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.