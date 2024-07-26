В Подольске фирма попала под следствие из-за долгов по зарплате в 7 млн рублей

сегодня в 22:05

В Подольске клининговая фирма задолжала сотрудникам более 7 млн рублей

Руководители клининговой компании в Подольске попали под уголовное преследование за невыплату зарплаты 200 подчиненным. Организация задолжала работникам свыше 7 млн рублей, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службы главного следственного управления СК по Московской области.

По данным следователей, фирма не платила сотрудникам почти год — с сентября 2023 года по май 2024 года. По итогу ситуацией заинтересовались правоохранители.

Уголовное дело расследуется по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Фигурантам грозит реальный срок.

В настоящее время следствие предпринимает все необходимые меры, чтобы работники смогли получить законно заработные деньги.