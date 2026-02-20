В Подольске фестиваль «Помню. Горжусь. Помогаю» собрал более 300 студентов

В Подольске 19 февраля провели патриотический фестиваль «Помню. Горжусь. Помогаю». На нем более чем 300 студентам из 12 организаций профессионального образования показали, как плести маскировочные сети, изготавливать окопные свечи и собирать продуктовые гуманитарные наборы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Тематические экспозиции представили военно-патриотическое объединение «Память», поисковый отряд «Русичи» профессионального колледжа «Московия», объединение «Боевое братство», «Юнармия», некоммерческое волонтерское объединение «Добрые сердца». К выставке также присоединилась научно-производственная компания «Беспилотные системы».

Специалисты Первого волонтерского центра представили точки по пилотированию дронами, 3D-печати и оказанию первой помощи.

«Мы занимаемся поисковыми работами с 1988 года. Сегодня показали ребятам военные раритеты, найденные в экспедициях. За каждой такой вещью — своя живая история», — сказал заместитель командира военно-патриотического объединения «Память» Дмитрий Шипилов.

Организатором фестиваля выступил комитет по делам молодежи администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.