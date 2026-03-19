С напутственным словом к ребятам обратились депутаты Совета депутатов Подольска Сергей Шведков и Татьяна Ропот.

«В душе у каждого из нас должен быть стержень — стержень настоящих людей, патриотов, которые ни при каких обстоятельствах не предадут свою страну, будут гордиться, что они граждане России, идти в своих поступках вперед и делом доказывать преданность Родине», — отметила Татьяна Ропот.

Для студентов организовали показ видео об истории Крыма, после чего перешли к основной части — интеллектуальной игре. Она включала несколько туров в разных форматах. В одном из них участники проверяли знания о датах, фактах, событиях и исторических личностях, выбирая вопросы стоимостью от 100 до 500 очков.

Интерактивный формат позволяет сделать значимые исторические события более доступными и интересными для молодежи.

