В Подольске для повышения безопасности эвакуируют машины возле школ

⁣⁣В администрации Подольска состоялось очередной заседание антитеррористической комиссии. На ней рассказали о мерах по повышению защиты различных объектов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Обсудили готовность к проведению фестиваля «Славянское подворье», новому учебному году, а также к муниципальным выборам.

Для безопасности на фестивале «Славянского подворья» в поселке Дубровицы привлекут порядка 100 человек из правоохранительных органов для защиты общественного порядка.

В преддверии Дня знаний кинологи с собаками обойдут каждый объект образования, а сотрудники ГИБДД эвакуируют все брошенные рядом со школами и колледжами транспортные средства.

⁣⁣На данный момент в 12 образовательных организациях муниципалитета идут ремонтные работы, в гимназиях № 4 и имени Подольских курсантов проводится капитальный ремонт. Рабочие на территории учреждений не проживают. Подозрительные и запрещенные вещества у них не выявлены. Проверки вновь прибывших сотрудников проводят регулярно. ⁣⁣

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.