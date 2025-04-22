В Подольске депутат с активистами отремонтировали площадку для дрессировки собак

В Подольске депутат Совета депутатов Евгений Исаев вместе с активистами Ассоциации спортсменов и спортивных клубов «Кузнечики» облагородили и привели в надлежащий вид площадку для выгула и дрессировки собак недалеко от районной котельной вблизи дома № 2 на Флотском проезде, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На площадке отремонтировали и заменили ряд элементов, покрасили все металлические части.

«Надеемся, что хозяева питомцев продолжат с удовольствием пользоваться площадкой и будут бережно к ней относиться», — сказал Исаев.

Площадку для выгула и дрессировки собак открыли в 2021 году по просьбам жителей на средства депутата. Оборудовал её малыми формами и установили лавочки для владельцев животных и урны для мусора. С тех пор она пользуется у собаководов большой популярностью. Площадка в Кузнечиках работает ежедневно. Приходить сюда могут все желающие.

⁣Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.