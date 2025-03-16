В Подольске более 90 родителей выпускников сдали ЕГЭ по математике и русскому языку

В Подольске родители одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ по математике и русскому языку. В одном из самых больших пунктов проведения экзаменов — школе № 34 в микрорайоне Кузнечики — прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Попробовать свои силы и сдать ЕГЭ пришли более 90 родителей выпускников, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Организаторы акции познакомили мам и пап с процедурой проведения ЕГЭ. В ходе мероприятия участникам рассказали о порядке и сроках проведения ЕГЭ в 2025 году, минимальном количестве баллов, которые необходимо набрать выпускнику для получения аттестата.

Провели экскурсию по пункту проведения экзамена и показали, как работает пункт, какие помещения и для чего предназначены, где можно получить медицинскую помощь, где оставить вещи. Рассказали, что можно, а что нельзя проносить с собой.

«У меня дочь — выпускница этой школы, и мне как родителю интересно понимать и знать весь механизм и структуру проведения Единого государственного экзамена. Я почувствовала себя в роли ученика, поняла, что для ребят созданы действительно максимально комфортные условия», — сказала мама одиннадцатиклассницы Марина Родина.

Подготовка к государственной итоговой аттестации ведётся в течение всего учебного года. Одиннадцатиклассники проходят федеральные и региональные тренировки с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов.

Подобные мероприятия для родителей одиннадцатиклассников в Подольске проводятся с февраля, их посетило уже более 1500 человек.

Основной период проведения ЕГЭ в 2025 году начнётся с 23 мая. Первыми экзаменами, которые сдадут выпускники, будут история, литература и химия.

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